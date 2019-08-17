РИАМО – 17 авг. Малый и средний бизнес активно развивается в столице за последние годы, объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства вырос на 46% за три года и превысил 473 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что из-за кризиса в 2015-2016 годах снизилось число работающих в малом бизнесе, но ситуация быстро снова набрала положительную динамику.

«Несколько лет назад появился новый режим налогообложения малого бизнеса – патенты. Работать по патенту гораздо проще, чем создавать малое предприятие. Поэтому особенно заметен рост в сфере ИП. Количество выданных патентов выросло в 4,7 раза», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что малый бизнес в Москве дает работу 2 миллионам человек. В последние годы он стал серьезным источником наполнения городского бюджета. За последние три года общий объем налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет города увеличился на 46% и составил более 473 миллиардов рублей.

«Выросло новое поколение москвичей, для которых бизнес является таким же естественным жизненным выбором, как работа на заводе для их отцов и дедов», – подчеркнул мэр.

Он уточнил, что город также построил инфраструктуру для бизнеса. В Москве можно спокойно снять офис, склад, место в торговом центре. Появляются коворкинги, технопарки, пространства для креативных индустрий. В столице также самый дешевый в мире интернет.

Собянин заключил, что в столице также действуют меры государственной поддержки, что также является важным фактором для тех, что хочет начать свое дело.