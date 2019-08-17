РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 авг. Областная экоакция «Мангал-марафон» проходит в субботу в городском парке подмосковного Красногорска, для участников мероприятия подготовили обширную программу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Красногорский городской парк стал одной из трех центральных площадок проведения акции в Подмосковье. Подобное мероприятие в области проводят впервые. Его основная цель – призвать граждан убирать за собой после отдыха на природе и разделять мусор.

«Культура должна начинаться с уборки территории. Пожарили шашлык – уберите за собой. Самое важное, что своим примером взрослые будут учить детей», – сказала заместитель министра ЖКХ региона Анжела Пухова.

По ее словам, к первому «Мангал-марафону» присоединились 15 муниципалитетов Подмосковья.

«Мангал-марафон» проводится в целях организации эффективного информирования и разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов, в особенности в местах организации массового отдыха граждан.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе развернута работа по созданию комфортных условий и цивилизованной инфраструктуры для отдыха жителей в ранее заброшенных лесах и парковых зонах.

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