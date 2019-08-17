РИАМО – 17 авг. В Москве ожидается гроза, дождь и сильный ветер, автолюбителям рекомендовали быть внимательнее на дорогах и соблюдать дистанцию, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«В ближайший час в Москве ожидается сильный ветер и грозы, будьте осторожнее на дорогах, будет много мелких (и не очень) ДТП. Плохая видимость, держите дистанцию», – говорится в сообщении

На территории Москвы и Подмосковья в субботу прогнозируют грозу, ливень и усиление ветра до 15 метров в секунду. После 18:00 ожидается усиление дождей.

За ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение более трети от месячной нормы осадков.

Также на субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.