РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В подмосковном Подольске горячую воду отключат в 42 домах с 19 по 21 августа в связи с переносом узлов учета электроэнергии, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Согласно письму МУП «Подольская теплосеть» от 16 августа 2019 года, в связи с переносом узлов учета электроэнергии с 19 по 21 августа горячее водоснабжение отключат в домах, обслуживаемых котельной на улице Плещеевская, дом №15В», - говорится в сообщении.

Горячей воды не будет на улице Плещеевская, в домах №№17, 23, 25, 27, 27А, 29, 31/8, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 39, 40, 41, 42/6, 43, 44, 44А, 46, 48, 48А, 54, 54А, 56, 56Б, 56В, 56Г, 58, 64, 70; Суворова, в домах №№10, 2, 8; Суворовский тупик, дом №1; Банная, дома №№10А, 10, 12, 12А, 2, 4.