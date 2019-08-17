РИАМО – 17 авг. В субботу на территории столицы прогнозируется гроза с дождем, также ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17 августа до 21:00 местами в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении

Спасатели рекомендуют при грозе водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Во время грозы также нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

При сильном ветре пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автолюбителям – парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Будьте внимательны и осторожны. В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22», – добавляется в материале.