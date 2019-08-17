РИАМО - 17 авг. В столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» в субботу утром отменили и задержали 19 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в «Шереметьеве» задержали три рейса, в «Домодедове» задержали пять рейсов и отменили восемь.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Внуково», в этой авиагавани задержан только один вылет.

По данным онлайн-табло подмосковного «Жуковского», задержан один рейс и еще один отменен.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

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