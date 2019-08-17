РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В подмосковном Подольске инвестор-застройщик ООО «СтройИнвест» затягивает сроки подачи документов на ввод в эксплуатацию ЖК «Авеню» на улице Рабочая, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Ответственными представителями инвестора-застройщика ООО «СтройИнвест» комплектуется необходимый пакет документов, предусмотренный действующим законодательством, для предоставления в министерство жилищной политики Московской области в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом по адресу: Подольск, улица Рабочая, 4, с инженерными сетями и сооружениями».

«Администрация городского округа Подольск неоднократно направляла обращения в адрес инвестора-застройщика с требованием предоставить информацию о конкретных сроках подачи заявления», - говорится в сообщении.

При получении конкретной даты подачи заявления на ввод объекта в эксплуатацию комитет по строительству и архитектуре администрации Подольска проинформирует граждан-соинвесторов строительства ЖК «Авеню» дополнительно.