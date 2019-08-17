РИАМО - 17 авг. На территории Московской области в субботу ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до 21 часа 17 августа по Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Жителям области советуют при непогоде закрыть в доме окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом.

«Если сильный ветер застал вас на улице: немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», - уточняется в материале.

Автолюбителям во время грозы и ливня рекомендуют припарковать машину около обочины и переждать непогоду.

Также во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде, прятаться под деревьями.