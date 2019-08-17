РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В подмосковных Люберцах на пересечении двух улиц произошло столкновение автомобилей, в результате которого пострадал один из водителей, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 16 августа в 23:40. Автомобиль Volkswagen при повороте с улицы Красногорская на улицу Побратимов совершил столкновение с автомобилем Opel.

«В результате ДТП пострадал водитель машины Volkswagen. Пострадавший отказался от медицинской помощи», - сказал сотрудник.