РИАМО - 17 авг. На территории Москвы и Подмосковья в субботу прогнозируют грозу, ливень и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В субботу погода в Московском регионе будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, который и принесет кратковременные дожди, местами сильные, с грозой, при грозах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Во второй половине дня, после 18:00, в регионе ожидается усиление дождей.

За субботу и ночь на воскресенье в столице и Подмосковье ожидается выпадение более трети от месячной нормы осадков.

На территории Московской области и столицы на субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Погода на вторую половину августа>>