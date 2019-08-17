РИАМО – 17 авг. Квест на знание истории и культуры страны проведет 19 августа Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина для ребят, отдыхающих в международном детском центре «Артек», говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Участие в мероприятии примут 320 детей, 100 из которых – иностранные школьники и юные россияне, проживающие за рубежом.

«Институт Пушкина в третий раз проводит профильную смену по русскому языку в «Артеке». Программа уникальна тем, что все обучающие блоки разработаны с учетом уровня владения русским языком каждого школьника. С детьми занимаются ведущие специалисты института Пушкина и волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире», – говорится в сообщении.

В формате мастер-классов, квестов, флешмобов ребята познакомятся с основами ораторского искусства, языкознания, русскими народными танцами, музыкой, литературой России.

«Больше всего мне нравится проводить время с друзьями, а еще с послами русского языка. С ними очень интересно, они веселые. Особенно понравилось играть на ложках, мы выучили русскую народную песню «Валенки». Я очень люблю русский язык!» – поделилась впечатлениями Лина Хаммаль из Марокко.

Участница из Венгрии Марта Фацан отметила, что в лагере тепло, солнечно, и люди такие приятные, здесь не хочется просто отдыхать, а есть желание быть активной, подружиться с детьми из разных стран.

Профильная смена института Пушкина по русскому языку проходит в «Артеке» до 28 августа. Ее участниками стали 100 детей из 13 стран мира: Абхазии, Армении, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Донецкой области Украины, Египта, Ирландии, Ливана, Марокко, Палестины, Турции, Эстонии.

В рамках квеста участники больше узнают о русском языке, культуре, литературе, географии и истории России. Самые активные участники получают поощрительные призы. Задания разрабатываются с учетом уровня владения русским языком.

Также на смене проведут мастер-классы от волонтеров международной программы «Послы русского языка в мире». Это интерактивные занятия для иностранных школьников и юных соотечественников, проживающих за рубежом, по русскому языку, культуре и литературе.