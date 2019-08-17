© РИАМО
, Александр Манзюк
Совсем скоро планируется запуск самого амбициозного транспортного проекта последних лет – Московских центральных диаметров, которые сделают общественный транспорт доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.Схема Московских центральных диаметров (МЦД)>>
© РИАМО
, Александр Манзюк
Первые маршруты нового наземного метро – от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска – запустят уже в конце 2019 года.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Именно по эти двум диаметрам и полетят первые обновленные «Иволги 2.0», которые сейчас активно собирают на Тверском вагоностроительном заводе.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Семивагонные «Иволги» второй серии спроектированы в России и почти целиком состоят из отечественных запчастей. По уровню качества и комфорта для пассажиров они похожи на поезда «Москва», которые курсируют в столичном метро.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Поезда «Иволга 2.0» были доработаны заводом производителем с учетом пожеланий и запросов от пассажиров.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Так, помимо системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатного Wi-Fi, в вагонах появились, например, места для маломобильных пассажиров, столики, USB-зарядки в каждом кресле и прислонные сиденья.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Велолюбители теперь могут не беспокоиться за своего железного друга – в поезде оборудованы специальные крепления, которые облегчат перевозку транспортного средства.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В новой «Иволге» стало больше поручней – это влияет на удобство и безопасность при проезде стоя, кроме того, на них нанесено специальное «теплое» покрытие.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В каждом составе предусмотрены широкие двери, смещенные к центру вагона, что облегчает посадку и высадку пассажиров.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Сквозной проход между вагонами делает комфортной поездку даже в час-пик.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Кресла расположены «лицом к лицу», а над ними появились крючки для одежды и полки для багажа. Кроме того, за счет большей площади остекления дверей, в вагонах стало заметно светлее.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Каждый вагон оборудован информационными экранами, на которых будут транслировать важные новости, сведения об изменениях в работе транспорта и справочную информацию о МЦД и других видах транспорта.
© РИАМО
, Александр Манзюк
«Все изменения, которые есть от «Иволги 1.0» к «Иволге 2.0», пользовательские. Например, в первой «Иволге» есть USB-зарядки, но во второй их больше, они в каждом кресле. В первой модели есть экраны и достаточное количество навигации, но во второй экраны еще больше и информация еще доступней. Все, что было, мы усовершенствовали», - уточнил директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Одна «Иволга» сможет перевозить более двух тысяч человек и решает сразу две важных задачи, которые стоят перед МЦД: сокращает время в пути и, при этом, создает все условия для того, чтобы люди могли проводить его с комфортом.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Сначала перевозить пассажиров первых двух диаметров будут «Иволги» обеих серий и другие модели электричек. «Иволги» составят примерно половину подвижного состава. На втором этапе реализации проекта, к 2021 году, планируется полностью обновить парк поездов на первых двух диаметрах.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: поезд «Иволга 2.0»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: поезд «Иволга 2.0»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: поезд «Иволга 2.0»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: поезд «Иволга 2.0»
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