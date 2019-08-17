«Все изменения, которые есть от «Иволги 1.0» к «Иволге 2.0», пользовательские. Например, в первой «Иволге» есть USB-зарядки, но во второй их больше, они в каждом кресле. В первой модели есть экраны и достаточное количество навигации, но во второй экраны еще больше и информация еще доступней. Все, что было, мы усовершенствовали», - уточнил директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.