РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 авг. Для жителей подмосковного Дзержинского 31 августа организуют фестиваль народного творчества, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«31 августа в 12:00 пройдет фестиваль народного творчества «Угрешский сувенир». В программе фестиваля: выступление творческих коллективов; ярмарка народных промыслов; игровые аттракционы и конкурсы; интерактивные зоны и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на территтрии Верхнего пруда. Пруд находится на площади святителя Николая недалеко от Николо-Угрешского монастыря в Дзержинском.

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