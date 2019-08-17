РИАМО - 17 авг. Возгорание электротехники произошло в административном здании на улице Нижней Красносельской в столице, пожар оперативно потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 01:29 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 1.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в девятиэтажном административном здании происходило возгорание складируемой элктротехники на шестом этаже в одной из комнат на площади 30 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Для безопасности около 15 человек были выведены охраной объекта до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В 01:52 возгорание в помещении ликвидировано. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.