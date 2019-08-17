РИАМО - 17 авг. Несанкционированный митинг в центре столицы 27 июля привел к сбоям в работе маршрутов наземного транспорта и жалобам пассажиров, поэтому в суд был подан гражданский иск, говорится в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

В Коптевский районный суд поступил иск предприятия к ответчикам: Яшину, Соловьеву, Галяминой, Соболь, Жданову, Милову, Навальному, Степанову, Албурову о взыскании убытков. В иске просится взыскать с них ущерб, причиненный «Мосгортрансу» простоем рейсов наземного общественного транспорта в размере более 1,2 миллиона рублей.

«Были сбои на маршрутах из-за несанкционированных перекрытий дороги. Были жалобы на это (люди ждали, автобусы не приехали). Подали гражданский иск. К организаторам акций – 1,2 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Также поясняется, что, если не подавать иски из-за сбоев движения, отвечать будут водители (и их руководители) – все невыполненные рейсы фиксируются, по всем идет разбор.

«Есть практика возмещения убытков. Если кто-то припарковался на путях, серьезно задержал трамваи – будет иск. С виновников ДТП добиваемся компенсаций. С вандалов тоже», - добавляется в материале.

27 июля в центре города несогласные с недопуском некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы на выборы из-за признания недействительными подписей в их поддержку провели несогласованный митинг. По данным московской полиции, на данном мероприятии за различные правонарушения задержали более тысячи человек. По факту массовых беспорядков следователи возбудили уголовное дело.

Столичные суды получил иски к организаторам несогласованной акции почти на 25 млн рублей>>