РИАМО - 17 авг. За субботу и ночь на воскресенье в столице и Подмосковье ожидается выпадение более трети от месячной нормы осадков, сильные ливни накроют регион вечером, сообщается на сайте «Метеовести».

В ближайшие сутки через Московский регион проляжет маршрут черноморского циклона, который принесет с собой обильные осадки.

«Самая ненастная погода в Москве и по области ожидается вечером в субботу (до 8-13 миллиметров осадков), и особенно - в ночь на воскресенье (до 12-17 миллиметров), в меньшей мере в утренние часы (до 2-5 миллиметров)», - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество небесной влаги может составить до 25-30 миллиметров, что более 1/3 нормы всего августа (норма 77 миллиметров). Дожди начнут ослабевать днем в воскресенье, а к вечеру и вовсе прекратятся, предзнаменуя скорое возвращение настоящего лета.