РИАМО - 17 авг. Компания «Яндекс» опровергла появившиеся сообщения о возможном закрытии своего новостного агрегатора, пишет РБК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания планирует закрыть сервис «Яндекс.Новости» в случае ужесточения законодательства в стране, касающееся работы новостных агрегаторов.

«Мы слухи не комментируем», - отметил представитель компании.

Кроме того, депутаты Государственной думы заинтересовалась принципами работы новостных агрегаторов после появления в топе «Яндекс.Новостей» сообщения об их инициативе по запрету в стране эксплуатации старых автомобилей. Депутаты заподозрили сервис в том, что он специально нагнетает социально-политическую ситуацию.

Но сам «Яндекс» считает, что действующие законы в стране вполне достаточны, чтобы хорошо регулировать работу новостных агрегаторов.

«Агрегатор не может взять на себя функцию опровержения. В случае, если сервис берет на себя такие функции, он перестает быть агрегатором», - отмечается в сообщении «Яндекса», поступившем в издание.