РИАМО - 17 авг. В Клинской детской школе искусств имени Чайковского может появиться новая печь для обжига, уже составлена соответствующий контракт с начальной максимальной ценой договора в 152,5 тысячи рублей, сообщается на портале госзакупок.

«Закупка будет осуществляться у единственного поставщика в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2019 году», - говорится в документации.

Спецификации закупаемой муфельной печи позволят школе искусств городского округа Клин осуществлять обжиг заготовок самых разных изделий. Так, согласно техзаданию, печь должна иметь объем не менее 10 литров и поддерживать температуру более 1 тысячи градусов по Цельсию. При этом важным критерием является то, что печь должна быть отечественного производства.

Закупка была опубликована 15 августа и рассчитана на одного конкретного поставщика. Он должен будет поставить печь в школу искусств течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.

Клинская детская школа искусств появилась в 1935 году. С тех пор она вносит свой вклад в развитие культуры региона, обучая детей и подростков. Сейчас в школе учится более 1,6 тысячи человек. Здесь есть направления инструментального исполнительства и хореографического творчества, работают направления изобразительного и декоративно-прикладного творчества, секции хорового пения, музыкального фольклора и театрального искусства, а также отделение общего эстетического образования.