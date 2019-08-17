РИАМО - 17 авг. На Калужском шоссе в новой Москве произошло столкновение трех автомобилей, в результате аварии один человек погиб, еще три пострадали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На 47-м километре Калужского шоссе в сторону области - столкновение трех единиц. В результате три человека получили травмы, один погиб», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей аварии.