РИАМО - 17 авг. В музее Победы подвели итоги всероссийского конкурса детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед», приз за третье место получила 11-летняя Полина Подставина из Сергиева Посада, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Все дети, которые приняли участие в конкурсе, заслуживают награды уже за то, что в разгар летних каникул, когда все дети отдыхают, взяли в руки карандаш, ручку и в таком интересном жанре описали свои победы. Побеждает тот, кто не только отдыхает летом, но еще и чему-то учится», – сказала председатель жюри конкурса, президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Комикс юной художницы повествует о девушке Асинастре, которая хочет найти себе друзей. Однако сделать это оказалось непросто – каждый раз ею овладевал страх. Она боялась подойти и познакомиться с кем-нибудь. Сбыться мечте помогли советы по поиску новых друзей и желание побороть свой страх.

Работы победителей оформили в виде почтовых открыток, которые были выпущены лимитированной серией. Церемония их торжественного гашения прошла в музее.

Участниками творческого конкурса стали около сотни юных художников от 7 до 14 лет из 30 регионов России. Больше всего произведений поступило из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Московской, Нижегородской, Тульской областей, Республики Башкортостан. Свои рисунки прислали даже ребята из Узбекистана и Таджикистана.

Организаторы конкурса - музей Победы, благотворительный фонд «Спешите делать добро!» при поддержке «Почты России» - предложили ребятам создать графический рассказ о своих победах, которых они добились этим летом. Чаще всего дети делились историями о своих спортивных достижениях, победах над своими страхами, добрых поступках.