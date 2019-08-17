РИАМО - 17 авг. В субботу Москва и Подмосковье окажутся в зоне теплого атмосферного фронта, температура ожидается до 20 градусов тепла, пройдут дожди, которые вечером усилятся, за сутки в регионе может выпасть до 15% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве облачно, преимущественно во второй половине дня временами дождь, вечером ливень (8-13 миллиметров или 10-15% месячной нормы). Максимальная температура в городе - 17-19 градусов, по области - 15-20 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет, его показатели составят 745 миллиметров ртутного столба.

Температурный фон в Москве и Подмосковье будет на 3-4 градуса ниже средней многолетней нормы августа.