РИАМО – 17 авг. Подмосковные роддома теперь каждую субботу ждут гостей на Дни открытых дверей, будущие мамы и папы смогут ознакомится со всеми условиями медучреждений и сделать взвешенный выбор, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В эту субботу все желающие смогут ознакомиться с работой учреждений родовспоможения в Подольске, Химках, Балашихе (Московском областном перинатальном центре), Люберцах, Луховицах, Дубне, Мытищах, Дмитрове, Щелкове, Клину, Красногорске, Раменском, Видном, Ступине, Протвине, Чехове, Павловском Посаде, Наро-Фоминске, Долгопрудном, Серебряных прудах, Жуковском, Можайске, Воскресенске, Ногинске, Озерах, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Шатуре и Одинцове», – отмечается в сообщении.

Во многих роддомах и перинатальных центрах и ранее проводились подобные лекции и экскурсии, даже в будние дни.

«Но для удобства тех будущих мам и пап, которым из-за работы и плотного графика в будни посещения неудобны, мы ввели дополнительный единый день открытых дверей по субботам. Таким образом, планирующие рождение ребенка жители Подмосковья до появления на свет малыша имеют возможность подробно ознакомиться с условиями каждого из родильных домов и сделать взвешенный выбор медицинского учреждения», – пояснила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Более подробная информация о посещении того или иного роддома, перинатального центра размещена в группах подмосковных медицинских организаций в социальных сетях.