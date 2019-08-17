РИАМО - 17 авг. В городском округе Солнечногорск уберут от мусора территорию Веретьевского пляжа в субботу, акцию проведут по многочисленным обращениям граждан по поводу неудовлетворительного состояния зоны отдыха, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Уборка пляжа инициирована местным отделением партии «Единая Россия» в рамках проекта «Чистая страна». Присоединиться к мероприятию смогут все желающие.

«Для участников субботника будет организована полевая кухня. Участие в очистке водоема примут также водолазы. Сбор участников 17 августа с 10:30 на Веретьевском пляже. Всем пришедшим будет предоставлен инвентарь», – отмечается в сообщении.