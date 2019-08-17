РИАМО - 17 авг. Гонки дронов пройдут в Химках в субботу и воскресенье в рамках этапа Кубка мира Международной федерации аэронавтики по дрон-рейсингу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Специальную трассу для дронов подготовили в доме юного техника «Интеграл». Ожидается, что на соревнования приедут пилоты из множества стран мира и регионов России.

«Характерно, что именно Подмосковье было выбрано как одна из площадок для проведения соревнований мирового уровня. Это говорит о том, что наш регион располагает всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы принимать и такие весьма экзотические турниры», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Дрон-рейсинг – один из видов «спорта будущего», который с каждым годом набирает все большую популярность. Так, в Подмосковье уже на регулярной проходят гонки дронов. А члены сборной России по дрон-рейсингу готовились к чемпионату мира на специальной трассе в поселке Нахабино городского округа Красногорск.

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