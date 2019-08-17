РИАМО - 17 авг. Горожане смогут пожать стародавний сорт овса, сыграть в традиционные народные игры и приготовить древний русский кисель в субботу на празднике сбора урожая «Дожинки» в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие развернется в государственном музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока, начало запланировано на 13:00.

«Всем пришедшим представится уникальная возможность окунуться в быт и традиции крестьянской культуры ХIХ века и принять участие в жатве стародавнего сорта овса на Бекетовских запашках. Сотрудники музея покажут, как косили на Руси мужчины и какова была роль женщин и детей во время первого дня покоса овса», — говорится в сообщении.

Гости смогут собрать дожиночный сноп и поводить традиционные русские хороводы. Также ведущие познакомят участников с народными играми «Золотые ворота», «Бояре» и «Колосок», приготовят исконно русский напиток — овсяный кисель. Детей научат, как изготавливать обрядовую куколку из сена и лошадку из травы.

В этот день также все желающие смогут посетить экспозицию в главном доме усадьбы Шахматово и заказать экскурсию, в буфете выпить ароматного чая, поиграть в крокет и совершить прогулку на лошадях.

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