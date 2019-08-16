РИАМО – 16 авг. В Ивантеевском лесопитомнике в Яблочный Спас высадят еще 30 яблонь сортов отечественного селекционера Сергея Исаева, все сорта отличаются прекрасным вкусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«19 августа на территории Ивантеевского лесопитомника продолжится высадка яблоневого сада «золотой коллекции» сортов Сергея Ивановича Исаева, ученика знаменитого русского биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Будут высажены еще 30 яблонь трех сортов», – отмечается в сообщении.

В прошлом году было высажено 14 сортов «золотой коллекции» мастера, а всего в ней насчитывается более 30 специально выведенных для нашей климатической полосы сортов.

Среди высаженных в саду сортов – «Десертное Исаева», «Грушовка ранняя», «Красавица сада», «Осенняя радость», «Услада» и другие.

Все сорта отличаются прекрасным вкусом и устойчивы к переменчивым погодным условиям.

Заложенный яблоневый сад – это маточник, будущий питомник, из которого будут браться черенки для получения посадочного материала. Сорта яблонь для «золотого» сада отбирала лично Ирина Исаева, дочь знаменитого селекционера.

В посадке участвовали знаменитый путешественник Федор Конюхов, делегация из Белоруссии, жители Ивантеевки.

Каждый участник торжественного мероприятия оставил о себе память – подписанную табличку на дереве, которое посадил. Сейчас в саду-маточнике растут более 150 именных яблонь.

«В Яблочный Спас будут высажены такие сорта яблонь, как «Кипарисовое», «Коричное новое», «Поливитаминное». Это сладкие, сочные сорта, которые долго хранятся», – подчеркивается в материале.

Уже через четыре года яблони начнут давать плоды, а ряд исаевских сортов в виде саженцев в лесопитомнике можно приобрести уже сейчас.

Еще зимой в дар лесопитомнику монастыри Тверской области передали свыше 500 черенков яблонь 15 сортов, которые сохранила дочь ученого. Сотрудники питомника получили из них около 1 тысячи саженцев Исаевских яблонь, часть из которых послужила источником посадочного материала и сейчас доступна для приобретения в питомнике.

«Ивантеевский лесопитомник поможет восстановлению отечественного садоводства и распространению опыта отечественной селекции», – заверил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.