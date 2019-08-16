РИАМО - 16 авг. На всероссийском смотре-конкурсе мастеров народных художественных промыслов «Молодые дарования» представители Московской области смогли завоевать шесть наград, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации «Народные художественные промыслы России».

Смотр-конкурс позволяет сохранять преемственность художественного мастерства поколений, передающих традиционные навыки и секреты технологий молодым мастерам, стимулировать творческий потенциал художников промыслов.

«Художественно-экспертный совет по подведению итогов всероссийского смотра-конкурса «Молодые дарования — 2019» принял решение присудить в номинации «Кони, мои кони» диплом и III премию в размере 10 тысяч рублей Кузнецовой Маргарите Сергеевне, Богородский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий поселок Богородское) за игрушку-развод «Прогулка», год создания 2019», - говорится в сообщении

В номинации «Охота. Традиции и современность» диплом и II премию в размере 15 тысяч рублей присудили Ивану Бычкову, ПК «Дулевский фарфор» (Ликино-Дулево) за скульптуру «Медведица», 2018 года создания.

В номинации «Цветы и птицы» диплом и II премию в размере 15 тысяч рублей вручили Ирине Бычковой, ПК «Дулевский фарфор» за декоративный набор из двух предметов (блюдо и ваза для цветов, 2019 года создания. В этой же номинации диплом и III премию в размере 10 тысяч рублей Марии Щукиной, ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» (Раменский городской округ, поселок Электроизолятор) за столовый набор «Пение птиц» (семь предметов), 2018 года создания.

В номинации «За сохранение традиций народного искусства» два победителя из Подмосковья.

Дипломы вручили Ирине Баболей из Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени В. М.Васнецова (филиал) ФГБОУ ВПО «Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова» (Сергиево-Посадский городской округ, Хотьково) за декоративную композицию «Синие птицы» (2018 года создания) и Софье Давыдовой из ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» (Раменский городской округ) за скульптурную композицию «Атлеты» (2018 года создания).