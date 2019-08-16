РИАМО – 16 авг. В Солнечногорске впервые пройдет турнир по силовому экстриму «Богатырские игры», соревнования запланировали провести 24 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На мероприятие приедут 10 сильнейших атлетов из пяти регионов России: Владимирской, Ярославской, Нижегородской и Московской областей, а также Республики Крым.

«Среди участников турнира – победители и призеры международных турниров по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, бодибилдингу, армрестлингу и силовому экстриму. В частности, в команде Владимирской области выступит заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион Европы по тяжелой атлетике Алексей Ловчев. Московскую область представит победитель и призер международных турниров по силовому экстриму Игорь Педан», – отмечается в сообщении.

Судить соревнования будут мастер спорта международного класса (МСМК) по пауэрлифтингу Владимир Калиниченко, чемпион мира по армрестлингу Денис Цыпленков, МСМК по пауэрлифтингу Александр Клюшев, МСМК по бодибилдингу и пауэрлифтингу Михаил Сидорычев и чемпион мира по силовому экстриму Александр Лысенко.

Богатыри будут соревноваться в четырех видах упражнений. Им предстоит поднимать бревно весом 140 килограмм, тянуть пассажирский автобус (тракпул) и внедорожники (арм оф арм двух внедорожников), а также выталкивать друг друга бревном из круга (пул пуш). Последнее упражнение обещает быть самым зрелищным.

«На кону соревнований – 100 тысяч рублей, которые получит команда победителей. Также им вручат кубок и медали», – добавляется в материале.

Начало турнира по силовому экстриму «Богатырские игры» в 15:00. Место проведения – набережная озера Сенеж. Вход бесплатный.

Организатором фестиваля является администрация городского округа Солнечногорск.

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