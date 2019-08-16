РИАМО – 16 авг. Более 80 детских площадок привели в порядок в Наро-Фоминске, инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья продолжают проверки состояния этих игровых комплексов, говорится в сообщении надзорного органа.

«Инспекторами территориального отдела № 34 Госадмтехнадзора на территории Наро-Фоминского городского округа пресечены нарушения на более чем 80 детских игровых и спортивных площадках муниципалитета», – заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он дополнил, что все нарушения уже устранены.

«Опасные детали на детских площадках демонтированы, налажена уборка на самих площадках и на прилегающей к ним территории», – дополнил Баженов.