РИАМО - 16 авг. В Москве на выходных изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением в Братеевском каскадном парке фестиваля фейерверков «Ростех», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для посетителей мероприятия будут запущены экспресс-автобусы. Составы будут курсировать по маршрутам Э1 «Каширская» – «Улица Борисовские Пруды, 1» и Э2 «Домодедовская» – «Улица Борисовские Пруды, 1». Проехать на них можно будет совершенно бесплатно.

«Они будут останавливаться в следующих местах: «метро «Каширская» (маршрут Э1) – на улице Маршала Шестопалова у северного вестибюля станции метро; «метро «Домодедовская» (маршрут Э2) – на дублере Каширского шоссе при следовании в центр перед пересечением с Ореховым бульваром; «улица Борисовские Пруды, 1» (маршруты Э1, Э2) – в Проектируемом проезде №4902 при следовании в центр», – говорится в сообщении.

Кроме того, свои маршруты с 11:00 17 и 18 августа изменят автобусы №№280, 764 и 192. Рейсы 738 и 742 работать не будут. С 17:30 будут ходить по измененным маршрутам автобусы №№646, 713, 749 и 762.

Кроме того, изменятся схемы движения еще нескольких маршрутов наземного общественного транспорта утром 18 августа, когда будет проходить полумарафон «Лужники».

В это время, с 06:20 по измененным маршрутам будут курсировать рейсы №№64, 216, 255 и 158, а также Т79, а с 07:00 изменится маршрут у автобусов на маршруте М5.

«Все остановки на измененных участках сохраняются», – уточняется в материале.

V Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Братеевском парке. Там представят свои пиротехнические работы команды из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.

Так как в этом году темой мероприятия выбрали театр, в парке проведут мастер-классы по созданию полигональных масок, париков и усов, по постановке спектакля для японского портативного театра, а также расскажут историю создания театрального костюма и кукол и предложат посетить театр для малышей в возрасте от трех до пяти лет.

Вечером на фестивале выступят такие российские музыканты, как Елка и группа «Браво» – 17 августа, а также Дима Билан и Юлианна Караулова – 18 августа.