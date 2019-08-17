РИАМО – 17 авг. В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ в субботу пройдет масштабный фестиваль плова, гости узнают секреты приготовления одного из самых популярных блюд среднеазиатской национальной кухни и продегустируют разные его виды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мастер-классы шеф-поваров начнутся в 11:00. Гостям продемонстрируют пять необычных рецептов – плов с грибами, сладкий плов «Пилав» с курицей, самаркандский плов, а также узбекский и иранский варианты блюда», – говорится в сообщении.

Авторитетные шеф-повара Давид Хачатрян, Александр Муравлев, Антон Гришин, Сергей Каштанов и Леонид Рыжиков расскажут, как правильно обжарить мясо, когда добавлять рис и что такое зира.

Фестиваль завершится концертом MusicBox, на котором выступят Григорий Юрченко, Dante, Алина Гросу, Миша Майер, Алекс Симонс и другие.

В «Технограде» до 6 сентября можно попасть на бесплатные мастер-классы. Для всех желающих открыты более 20 мастерских, в которых проведут 125 занятий, в том числе мастер-классы по кулинарии.

«Техноград» открыли в сентябре 2018 года в «Парке знаний» на ВДНХ. Здесь представлены образовательные программы по самым востребованным и актуальным профессиям по шести направлениям.