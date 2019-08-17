РИАМО – 17 авг. С субботы изменилось расписание движения аэроэкспрессов от Белорусского вокзала до аэропорта «Шереметьево», при этом с 19 августа некоторые вечерние и утренние рейсы будут отменены, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

Изменения в графике движения аэроэкспрессов связаны с ремонтом на железной дороге, на время их выполнения будет запущено автобусное сообщение.

«В ночь с 19 на 20, с 20 на 21, с 21 на 22, с 22 на 23, с 23 на 24, с 26 на 27, с 27 на 28, с 28 на 29, с 29 на 30 и с 30 на 31 августа будут отменены рейсы отправлением в 22:00, 23:30, 00:01, 05:30 и 06:00 с Белорусского вокзала; в 22:30, 23:00, 06:30, 07:00 – из аэропорта «Шереметьево», – говорится в сообщении.

Кроме того, время отправления некоторых рейсов скорректировано. Так, аэроэкспресс, который обычно следует по маршруту от вокзала до аэропорта в 00:30, отправляется на 50 минут позже – в 01:20. Рейс «Шереметьево» – Белорусский вокзал, по графику отправляющийся в 23:30, теперь уезжает на восемь минут позже. Также рейс из аэрогавани до вокзала в 00:35 отправляется раньше на 14 минут – в 00:16.

Изменения ждут и два утренних рейса из «Шереметьева» – в 05:00 и 06:00. Они будут отправляться на восемь минут раньше.

«Для удобства пассажиров 17-18 и 24-25 августа будет организовано автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево». <…> Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут», – уточняется в материале.

Автобусы будут ездить с интервалом в 10-20 минут 17 и 24 августа с 11:40 до 22:00, а 18 и 25 августа с 05:30 до 14:30. Проезд на них будет стоить 300 рублей.

В «Аэроэкспрессе» принесли извинения за доставленные неудобства и попросили пассажиров заранее планировать поездки в аэропорт. Для этого нужно заблаговременно ознакомиться с полным расписанием движения поездов, что можно сделать на сайте www.aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

Кроме того, информацию о графике движения аэроэкспрессов можно узнать, позвонив по телефонам горячей линии: 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.