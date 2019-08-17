РИАМО - 17 авг. Филевская линия Московского метрополитена изменла режим работы на субботу и воскресенье, станции участка между «Киевской» и «Кунцевской» закрыты для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Изменение режима работы необходимо для скорейшего завершения реконструкции линии.

«Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут недоступны для пассажиров 17 и 18 августа», - говорится в сообщении.

Строители будут устанавливать шумозащитные экраны, обновлять путевую инфраструктуру и проводить прокладку коммуникаций, необходимых для обеспечения работы отремонтированных станций. Сделать это без временной остановки движения поездов невозможно.

Для пассажиров пустят компенсационные маршруты наземного транспорта. Автобусы будут курсировать по маршруту закрытого участка метро. Станция «Киевская» открыта для проезда до «Международной» и «Александровского сада», а также для пересадки на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

У закрытых станций линии будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров. Они смогут подсказать, где находятся остановки компенсационных автобусов и помогут построить наиболее удобный маршрут.

Обо всех изменениях работы метро сообщают на информационных плакатах, которые есть на станциях метрополитена.