РИАМО - 16 авг. В конференц-зале СК «Арена-Истра» прошел форум, на котором власти округа обсудили с представителями сообщества местных бизнесменов налоговые льготы, инвестиционные контракты, а также существующие гранты Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На мероприятии присутствовали заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Игорь Демин, представители министерства энергетики Московской области, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья, исполняющий обязанности главы городского округа Истра Игорь Прудников, председатель совета депутатов городского округа Александр Скворцов.

«Демин рассказал участникам встречи о налоговых льготах, о специальных инвестиционных контрактах, предоставлении земельных участков для бизнеса без проведения конкурсных процедур, возмещении части затрат на подключение к системам инженерно-технического обеспечения и при покупке нового оборудования, о существующих грантах Московской области, фондах развития промышленности и поддержки предпринимательства», – отмечается в сообщении.

Также он рассказал всем участникам форума, как действует новая мера поддержки - инвестиционный налоговый вычет. Благодаря ему у компаний по отдельным видам экономической деятельности появляется право применения инвестиционного налогового вычета в размере 90%. Ставка налога на прибыль составляет 10%.

Законопроект «Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области» вступил в силу в июле. Министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова уточнила, что претендовать на налоговый вычет могут компании, которые работают в сфере фармацевтики, производства машин и оборудования, производства автомобилей и железнодорожного транспорта, транспортных перевозок и логистики (включая железнодорожный транспорт), туризма и информационных технологий.

«Сейчас в Подмосковье действует около 60 различных мер поддержки для бизнеса. Мы создаем в Подмосковье наиболее привлекательные условия для инвесторов, что позволяет нам увеличивать количество рабочих мест в регионе с конкурентоспособной заработной платой», – дополнил Демин.

Заместитель министра также подчеркнул, что всю полезную информацию для ведения или открытия бизнеса можно получить на новом инвестиционном портале Московской области по ссылке.