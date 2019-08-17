РИАМО - 17 авг. Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж» пройдет в столице в субботу и воскресенье, в этом году тема фестиваля - «Окрыленные джазом», зрители смогут послушать знаменитых российских и зарубежных джазовых исполнителей и принять участие в творческих мастер-классах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Свои лучшие произведения на сцене летней эстрады сада исполнит израильский саксофонист Роберт Анчиполовский. Он представит музыкальную программу «Вспоминая Кэннонболла Эддерли». Зрители также услышат австрийский ансамбль Marina & the kats и американского тенора-саксофониста Эрика Александера», - говорится в сообщении.

Представителями российского джаза станут квинтет вибрафониста Анатолия Текучева, вокалистки Юлиана Рогачева и Марина Волкова, а также квартет одного из лучших саксофонистов России Сергея Головина.

Трубач и вокалист Павел Иванов вместе со своим оркестром исполнит музыкальную программу So in love, а квинтет саксофониста и кларнетиста Валерия Киселева — программу «Посвящение Дюку Эллингтону».

Кроме того, на фестивале на площадке перед театром «Новая опера» проведут мастер-классы по обучению танцам. Поучаствовать в них сможет любой желающий.

В саду будет работать мастерская, где юные гости научатся создавать необычные поделки, украшенные колокольчиками, фигурами нот и аппликациями.

«Джаз в саду «Эрмитаж» проводится в столице с 1998 года, это старейший в Москве джазовый фестиваль. За два десятилетия из маленького городского мероприятия он превратился в одно из главных джазовых событий России.