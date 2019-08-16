РИАМО - 16 авг. Коптевский и Тушинкий суды Москвы получил иски к организаторам несогласованной акции, прошедшей в центре города 27 июля, на сумму около 25 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«В Коптевский районный суд Москвы поступил иск ГУП «Мосгортранс» к ответчикам: Яшину, Соловьеву, Галяминой, Соболь, Жданову, Милову, Навальному, Степанову, Албурову о взыскании убытков. В иске истец просит взыскать с ответчиков солидарно ущерб, причиненный ГУП «Мосгортранс» простоем (потерей рейсов) в размере 1 218 591,58 рубля», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по мнению истца, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки. Простой произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акция в разных частях города.

Кроме этого в суд поступил иск от ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» к тем же ответчикам о возмещении убытков и материального ущерба на общую сумму 11,468 миллиона рублей.

«Истец полагает, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки: 235 541 рубль в связи с выделением грузового автомобильного транспорта в целях организации безопасности дорожного движения, 434 472 рубля по причине мероприятий по санитарному содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети Москвы, на территории которых проходили несогласованные акции», - уточнил собеседник.

Он добавил, что в иске также указан ущерб более 10,7 миллиона рублей в виде повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства и прочее.

Кроме этого, в Тушинский районный суд Москвы поступил иск ООО «Анкор» к Соловьеву, Яшину, Галяминой, Соболь, Жданову, Милову, Навальному, Степанову, Албурову о возмещении убытков.

«Как указывает в исковом заявлении истец, 27 июля 2019 года рядом со зданием на улице Тверской, в котором истец арендует помещение и осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, состоялось публичное мероприятие; с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец был вынужден приостановить ведение своей деятельности 27 июля с 10 часов до 20 часов», - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он отметил, что в результате истцу был причинен ущерб в виде упущенной выгоды. Истец просит взыскать с ответчиков денежные средства в размере более 550 тысяч рублей.

Даты рассмотрения дела по существу будут сообщены дополнительно после решения вопроса о принятии исков к рассмотрению.

Несогласованный властями столицы митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля на Тверской улице. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованной акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.