РИАМО - 16 авг. В городском округе Серпухов завершили ремонтные работы в 150 подъездах, что составляет 33% от всех работ, запланированных до 2019 года по губернаторской программе софинансирования текущего ремонта подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Проект «Мой подъезд» реализует по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева министерство жилищно-коммунального хозяйства вместе с муниципальными образованиями. Воплощая эту программу в реальность, они стремятся к тому, чтобы каждый подъезд региона в кратчайшие сроки приблизился к приемлемой кондиции, что прямо повлияет на качество жизни населения.

«Всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 6,9 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 47% подъездов», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

В текущем году на ремонт всех подъездов в регионе выделили 4,6 миллиарда рублей. Из них порядка 50% составляют субсидии областного бюджета, которые предоставили по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года. Министр ЖКХ Московской области объяснил, что все жители участвуют в проекте на добровольных началах, и имеют возможность влиять на виды и качество работ.