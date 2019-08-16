РИАМО - 16 авг. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской проверили места проведения работ по благоустройству общественных пространств в Талдомском городском округе, так, предписано устранить нарушения по части ограждения мест реконструкции детских площадок в парках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Для оперативного решения выявляемых проблем, в инспекционном объезде территории округа участвовали представители администрации, управляющих компаний, МБУ и регионального оператора.

«В ходе инспектирования Талдома, комиссия осмотрела площадь и пешеходную зону на улице Салтыкова-Щедрина, где выявила недостатки в содержании мест работ по реконструкции здания гимназии. Далее инспекция осмотрела содержание сквера на улице Победы. Здесь в протокол объезда попало ненадлежащее состояние ограждения места работ по обустройству пешеходной зоны», – отмечается в сообщении.

Во дворе домов №№41-44 в микрорайоне Юбилейный зафиксировали ненадлежащее состояние ограждения детской площадки, необходимость кронирования кустарников во дворе.

В парке Победы инспекция выявила ненадлежащее состояние садово-парковой мебели, малых-архитектурных форм, наличие сухостойных деревьев и необходимость ремонта игровых элементов на детской площадке.

Проинспектировала комиссия и поселок Вербилки. Здесь был осмотрен ряд дворовых территорий на улицах Советская, Забырина и Войлокова, а также территория парка Гарднера. По вышеуказанным адресам в протокол попало несколько замечаний, касающихся разрушенного покрытия на детской площадке и навалам мусора около контейнерного бункера на улице Советская дом №2.

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов подчеркнул, что в целом, впечатление от Талдомского городского округа благоприятное. По его словам, видно, что везде проводятся работы по благоустройству. Вопросы у инспекторов возникли по части работы регоператора по вывозу мусора- выявлении связанных с ней недостатков заключалась основная цель выездного мониторинга.

«Мы зафиксировали, что на ряде контейнерных площадок отсутствуют контейнеры. В Вербилках выявили забитую мусором контейнерную площадку. Касаемо детских площадок – не везде хватает освещения, хотя сами площадки содержатся удовлетворительно», – дополнил Баженов.

Он также пояснил, что инспекторы обнаружили неокос травы в некоторых местах. Все вышеперечисленные неполадки внесены в протокол сегодняшнего инспекционного объезда с конкретными сроками устранения.