РИАМО - 16 авг. Общенациональным союзом некоммерческих организаций на постоянной основе проводится Школа грантового менеджмента, принять участие в обучении пригласили представителей некоммерческих организаций Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы организаторов школы.

«Также некоммерческие организации Московской области по своему желанию смогут принять участие в двухдневном курсе Школы грантового менеджмента. Регистрация возможна по ссылке», - говорится в сообщении.

Отдельным блоком участники школы изучают национальные проекты РФ, в рамках которых выделяются субсидии для некоммерческих организаций, а также проводят декомпозицию указов и поручений президента РФ в разрезе деятельности НКО, учатся правильно отражать их в своих грантовых заявках.

Также участники детально изучают методы работы со статистической информацией при описании своего проекта, учатся правильно использовать механизмы оценки социальных изменений, систему оценки грантовых заявок «изнутри», планируют информационные кампании своего проекта до конкурса грантов, во время его проведения и после подведения результатов.

Особенность школы — методология построения комплексной системы грантового менеджмента в некоммерческой организации от «А» до «Я». Участники получают комплект внутренних документов (регламентов, положений, приказов), описывающих систему грант-менеджмента внутри НКО, включая порядок поощрения, принятия решения и другие.

Школа проводится, как правило, в течение двух дней.

Участвовать в бесплатном вебинаре можно по ссылке.