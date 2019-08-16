РИАМО – 16 авг. Восстановлен штатный режим движения поездов по всем путям на перегоне Подольск – Гривно Курского направления, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

В пятницу на участке Подольск – Гривно Курского направления Московской железной дороги произошел сбой в движении электропоездов из-за повреждения кабеля устройства сигнализации.

«На перегоне Подольск – Гривно Курского направления МЖД железнодорожники завершили восстановительные работы после повреждения сторонней организацией кабеля. Возобновлен скоростной режим на участке по всем путям. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов», – говорится в сообщении.

Еще раньше было восстановлено автоматическое управление движением поездов и скоростной режим на первом главном пути перегона, по которому поезда следуют из Москвы по направлению в область.

«Сторонняя организация повредила кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме. На период восстановительных работ движение поездов не приостанавливалось, а было организовано по специальному режиму. Это позволило обеспечить перевозку пассажиров в часы «пик», – подчеркивается в материале.