РИАМО – 16 авг. Жители Бутырского района Москвы теперь могут приобрести рыбу и хлеб на круглогодичной ярмарке, здесь представлена продукция из 12 российских регионов, а также из Казахстана, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Торговые ряды развернуты на улице Милашенкова.

«Она (ярмарка – ред.) находится на месте ранее существовавшей, и, в отличие от предшественницы, купить свежие фермерские продукты здесь можно будет и зимой. Ярмарка будет работать шесть дней в неделю», – говорится в сообщении.

Павильон площадью 689 квадратных метров выполнен во французском стиле.

В нем организовали 11 мест для продажи мясной и молочной продукций и полуфабрикатов, 11 мест – для продажи овощей, фруктов и солений, шесть – для хлеба и кондитерских изделий, два — для торговли рыбой.

Павильон собран из быстровозводимых конструкций. При необходимости его можно будет быстро разобрать и освободить площадку для других городских проектов.

«Здесь полностью оборудованы торговые места, есть холодильное, морозильное оборудование. Соответственно, на ярмарке работает ветслужба. Конечно же, есть отопление и кондиционирование. А места для фермеров традиционно, как это было и раньше, предоставляются бесплатно», – сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Прием заявок на участие в продовольственных ярмарках с 2014 года проходит через портал госуслуг.

«Любой желающий может подать заявку, причем дистанционно, из любой точки мира, где есть интернет. Также это можно сделать в центрах госуслуг», – пояснил руководитель ведомства.

Свою продукцию покупателям предложат производители из 12 российских регионов: Москвы, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской областей, Краснодарского края, а также из Казахстана.

До конца этого года в Москве будет работать около 20 подобных площадок.