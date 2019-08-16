РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 авг. Члены сообщества рок-музыкантов подмосковного Красногорска «Рокстория» посвятили свой концерт памяти Виктора Цоя в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В мероприятии приняли участие пять групп и сольный исполнитель из «Рокстории». Кроме того, в концерте выступили гости из молодежного центра Жуковского «Мы вместе».

«Сегодня наша «Рокстория» проходит уже в третий раз. И сегодняшняя тема – Виктор Цой, недавно был день его памяти, и другие, не менее значимые легенды Ленинградского рок-клуба. Из этого рок-клуба вышли многие значимые артисты, на музыке которых все мы начали свой творческий путь», - сказала Махортова.

Она добавила, что в песнях Цоя был заложен призыв к диалогу, а не революции. В том числе благодаря этому они остаются актуальными и сегодня.

День памяти Цоя проводится в день смерти музыканта, 15 августа. Виктор Цой был основателем и лидером рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Музыкант также снялся в нескольких фильмах.

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