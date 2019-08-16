РИАМО - 16 авг. Праздничные мероприятия в честь Дня физкультурника прошли на нескольких площадках в Электрогорске, гости увидели выступления экстремалов на BMX и приняли участие в красочном фестивале Color fest, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«День физкультурника начался с торжественной церемонии награждения на стадионе имени Классона, несмотря на дождь. Праздничные мероприятия прошли и на городском бульваре. Поздравить спортсменов с праздником пришли глава города Денис Семенов, заместитель главы администрации Людмила Шапар, депутат Мособлдумы Михаил Демидович», - говорится в сообщении.

Лучшим спортсменам Электрогорска на празднике вручили награды за добросовестный труд, преданность профессии и популяризацию активного образа жизни. Среди награжденных есть ветераны спорта, тренеры, фитнес-инструкторы, юные спортсмены и многие другие.

Более 200 человек приняли участие в зрелищной части праздника. Вниманию гостей были представлены показательные выступления спортсменов клуба «Ровесник» имени В.Т. Костина (тренер Владимир Горбачев).

Затем выступили экстремалы в дисциплине BMX FreeStyle. Они предложили гостям принять участие в опасном трюке. Добровольцы не побоялись лечь так, чтобы спортсмены совершили через них прыжок с переворотом в воздухе.

Завершился День физкультурника ярким фестивалем красок Color fest, который подарили электрогорцам организаторы из Санкт-Петербурга.

День физкультурника отмечается в августе с 1961 года. Праздник получил широкое распространение в первые десятилетия советской власти благодаря внедрению лозунга «В здоровом теле – здоровый дух».