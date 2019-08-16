РИАМО – 16 авг. Подмосковный Росреестр провел очередной обучающий семинар для государственных регистраторов прав, он направлен на повышение уровня квалификации специалистов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В мероприятии приняли участие сотрудники всех территориальных отделов области. Государственные регистраторы прав – это должностные лица Росреестра, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости. Для того чтобы стать регистратором, сотрудники Росреестра проходят обучение, а затем сдают экзамен на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам прав.

«По количеству осуществления учетно-регистрационных действий Московская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации. Так, по состоянию на 1 августа 2019 года нами получено более 1,9 миллиона заявлений для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении объектов подмосковной недвижимости», – отметила руководитель Росреестра по Подмосковью Татьяна Громова.

Она добавила, что для улучшения качества оказываемых госуслуг в ведомстве регулярно проводят обучающие семинары, направленные на повышение уровня квалификации государственных регистраторов прав.

Спикеры на семинаре осветили самые актуальные темы регистрации недвижимости, а также ответили на вопросы участников обучающего мероприятия.