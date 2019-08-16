РИАМО – 16 авг. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подвело промежуточные итоги реализации губернаторской программы по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах «Мой Подъезд», так, в Дмитровском городском округе заметно преобразились 87 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В текущем году в Дмитрове управляющие компании отремонтировали 87 подъездов, что составляет 25% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 351 подъезда», – отметил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он дополнил, что уже отремонтировано более 6,9 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 47% подъездов.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд» стартовала в 2017 году. Чтобы принять в ней участие жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету и после согласования с собственниками начнется ремонт.