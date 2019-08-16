РИАМО - 16 авг. В целом все общеобразовательных учреждения Электрогорска готовы к приему учеников, проведены ремонтные работы, педагогический состав полностью укомплектован, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В школах №14, №16 и лицее проведена большая работа по подготовке к 1 сентября – обновлен внешний вид классов, рекреаций, столовых, пришкольных территорий, приобретены учебники и учебные пособия, педагогический штат укомплектован», - отмечается в сообщении.

На предстоящий учебный год для образовательных учреждений Электрогорска закуплено 13 554 учебника и учебных пособия на сумму 4,765 миллиона рублей.

По словам главы Электрогорска Дениса Семенова, в школе №14 требуются достаточно затратные мероприятия по ремонту кровли, которые уже запланированы на следующий год. Также требуется качественный капитальный ремонт с приобретением новой мебели и оборудования в школе №16.

«В настоящее время мы готовим проектно-сметную документацию для прохождения экспертизы и включения в государственную программу на следующий год. Это действительно очень нужно и важно для нас, дети должны обучаться в современных, комфортных условиях», – подчеркнул Семенов.