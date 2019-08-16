РИАМО - 16 авг. В городском округе Пущино расселят аварийный дом, жилая площадь которого составляет более 2,6 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Расселять людей будут в рамках региональной госпрограммы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области. Дом, который планируется расселить, находится по адресу: микрорайон «В», дом 19. Сейчас застройщик ООО «Атлас Девелопмент» возводит в микрорайоне «АБ» новый семиэтажный дом, квартиры в котором будут выданы переселенцам.

«Новое жилье получит 151 житель аварийного дома. Всего будет расселено 58 жилых помещений площадью более 2,6 тысячи квадратных метров», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Сейчас в новом доме монтируются инженерные сети и коммуникации. Переселить сюда граждан планируется до конца 2020 года.