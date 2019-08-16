РИАМО - 16 авг. В Электрогорске подрядная организация приступила к капитальному ремонту здания раздевалки отделения хоккея спортивной школы «Вымпел», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Подрядная организация приступила к капитальному ремонту здания раздевалки отделения хоккея спортивной школы «Вымпел» (улица Советская), где бессменным тренером уже долгие годы является Владимир Иванович Чернецов. Численность занимающихся составляет порядка 100 человек», - говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы во внутренних помещениях и фасаде, заменены все старые деревянные окна на пластиковые, а также полностью выполнен ремонт кровли.

Кроме того, в рамках ремонтных работ предусмотрена покраска здания, обустройство входной группы и замена асфальтобетонного покрытия на прилегающей к объекту территории.

Приступить к созданию комфортных и благоприятных условий для занятий детей удалось благодаря помощи, оказанной депутатом Московской областной думы Михаилом Демидовичем, в выделении 2,7 миллиона рублей на проведение ремонта.