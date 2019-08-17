РИАМО - 17 авг. В Подмосковье в субботу и воскресенье пройдут 54 ярмарки выходного дня, а также тематические, на которых будут шоу для детей, мастер-классы и концерты фольклорных групп, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Всего будет организовано 2,642 тысячи торговых места, на которых представят свою продукцию фермеры, пасечники и предприниматели из 23 регионов страны. В Одинцове пройдет одна из самых интересных ярмарок – тематическая «Яблочный спас», посвященная традиционному православному празднику.

«Гостей ждет широкий ассортимент яблок из Краснодарского края, Московской, Белгородской и Ростовской областей, Республики Крым: «Яблоко сезонное», «Мельба», «Грушовка Московская», «Белый налив», «Яблочный спас», «Мантет» и «Папировка»», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что также на ярмарке будут представлены сезонные овощи и фрукты, более десяти сортов меда, пчеловодческая продукция, орехи, саженцы, а также товары народных промыслов, деревянные игрушки, керамика и сувенирная продукция.

Кроме того, еще несколько тематических ярмарок пройдет: в Химках – «Лето в Подмосковье», в Сергиевом-Посаде – «Сделано в Подмосковье», в Протвино «Школьный базар», в Коломне – «Товары регионов России» и «Социальная» в Егорьевске.

«Помимо торговли подготовлена развлекательная программа - анимационно-театрализованные представления для детей, выступление фольклорных коллективов, тематические мастер-классы, дегустации, а также практические советы от региональных фермеров по консервации овощей», — отметил Посаженников.

Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В эти выходные на территории Московской области запланировано к проведению 54 ярмарки в городских округах: Богородский, Дмитровский, Егорьевск, Зарайск, Дмитровский, Кашира, Красногорск, Луховицы, Люберцы, Можайский, Коломенский, Мытищи, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Протвино, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Химки, Солнечногорск, Черноголовка, Шаховская, Щелково, Волоколамский, Воскресенск, Лотошино, Пушкинский и Раменский.