РИАМО - 17 авг. Фестиваль, посвященный 91-летию московского парка Горького, начнется в 11:00 в субботу, сообщается на официальном сайте парка.

«Для гостей праздника организаторы подготовили настоящее музыкальное шоу и необычные угощения», — говорится в сообщении.

В субботу с 12:00 начнется концерт с участием звезд эстрады, и в оба выходных дня с 11:00 посетителей ждет широкий выбор блюд от лучших московских ресторанов.

Перед гостями выступит лидер известной российской рок-группы, но кто именно пока секрет. Вход на мероприятие свободный.